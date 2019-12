Paweł Królikowski w szpitalu. "Wracaj, się nie wygłupiaj"

Paweł Królikowski Święta spędził w szpitalu. Jak ustalił "Super Express" stan zdrowia aktora jest poważny.

Aktora wspierają bliscy i przyjaciele, a także fani. Wpis z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia opublikowała dzisiaj na Instagramie koleżanka Królikowskiego z planu – Ilona Ostrowska.

„Z moim Przyjacielem Królikiem. Zdrówka Kochany. Wracaj, się nie wygłupiaj, musimy jeszcze dużo namieszać. Czekam na Ciebie w boksach. Twoja Lucynda” – napisała pod zdjęciem z Królikowskim aktorka, odnosząc się do roli odgrywanej w serialu.

Królikowski w 2015 roku przeszedł operację wycięcia tętniaka mózgu, a kilka miesięcy temu po raz kolejny trafił do szpitala. Stan męża skomentowała wówczas Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Przyznała, że droga do jego pełnego wyzdrowienia wciąż jest bardzo długa i wymaga czasu. 20 grudnia 58-latek ponownie trafił do szpitala.