Paweł Królikowski w szpitalu. Nowe informacje o zdrowiu aktora

W 2015 roku aktor przeszedł operację wycięcia tętniaka mózgu, a kilka miesięcy temu po raz kolejny trafił do szpitala. Stan męża skomentowała wówczas Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Przyznała, że droga do jego pełnego wyzdrowienia wciąż jest bardzo długa i wymaga czasu. 20 grudnia 58-latek ponownie trafił do szpitala.

Jak ustalił nieoficjalnie portal Pudelek, aktor przebywa na oddziale neurochirurgii w jednym z warszawskich szpitali. Syn Pawła Królikowskiego potwierdził, że jego tata przebywa obecnie w szpitalu: – Trafił do szpitala, jest pod opieką lekarzy – powiedział w rozmowie z Pudelkiem Antoni Królikowskim.

Dzisiejszy "Super Express" pisze, że stan zdrowia aktora jest poważny i prawdopodobnie szybko nie wróci do domu.

"Jego stan zdrowia jest poważny, dlatego są małe szanse, że pan Paweł opuści szpital na święta" – czytamy w dzienniku.

Gazeta ustaliła, że chorego aktora codziennie odwiedza jego żona Małgorzata.