Orlen wrócił do członkostwa w sieci pod egidą ONZ

To największa na świecie inicjatywa, skupiająca biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju – podała spółka.

"Przystąpienie do UN Global Compact jest wyraźnym sygnałem dla inwestorów oraz partnerów Orlen, zwiększającym wiarygodność działań koncernu w kierunku zrównoważonego rozwoju. Wiąże się z poprawą postrzegania przez otoczenie, a także wzmocnieniem wiarygodności rynkowej, a wszystko dzięki deklaracji o respektowaniu zasad UN Global Compact, która ma coraz większe znaczenie w ocenie inwestorów i partnerów w ankietach dotyczących ESG" – czytamy w komunikacie.

"Naturalny krok"

"Orlen po raz pierwszy przystąpił do organizacji już w 2003 roku, zaledwie 3 lata po jej powołaniu przez ONZ, ale 5 lat temu spółka z nieznanych i trudno zrozumiałych powodów wystąpiła z jej szeregów. Decyzja o powrocie była naturalnym krokiem na ścieżce wzmacniania międzynarodowego znaczenia Grupy Kapitałowej. Wdrażanie Dziesięciu Zasad UNGC z obszaru środowiska, praw człowieka oraz ładu korporacyjnego jest tożsame z filozofią naszej organizacji i reprezentuje otwartość na ciągłe doskonalenie. Daje nam też możliwość propagowania tych wartości wśród naszych pracowników poprzez zapewnienie dostępu do specjalistycznych publikacji i narzędzi zapewnianych przez UN Global Compact Academy" – powiedział prezes Ireneusz Fąfara, cytowany w materiale.

10 zasad UN Global Compact to: po pierwsze – popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową. Po drugie – eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę. Po trzecie – poszanowanie wolności stowarzyszania się. Po czwarte – eliminacja wszelkich form pracy przymusowej. Po piąte – działanie na rzecz faktycznego zniesienia pracy dzieci. Po szóste – efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia. Po siódme – prewencyjne podejście do środowiska naturalnego. Po ósme – podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej. Po dziewiąte – stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii. Po dziesiąte – przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu, przypomniała spółka.

Zrzeszenie United Nations Global Compact (UNGC) jest największą na świecie inicjatywą skupiającą biznes, działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. Od momentu inauguracji w 2000 r. przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana, do inicjatywy przystąpiło ponad 25 tys. członków ze 170 krajów. UN Global Compact współpracuje z rządami, administracją publiczną, sektorem prywatnym, organizacjami pozarządowymi i instytucjami naukowymi, w tym z ponad 220 podmiotami z Polski.

