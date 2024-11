Orlen ujawnił wyniki finansowe. Zysk mocno w dół

Orlen odnotował 222 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w trzecim kwartale 2024 r. wobec 4 561 mln zł zysku rok wcześniej – podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 1 595 mln zł wobec 7 118 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 4 960 mln zł wobec 10 519 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA LIFO wyniósł 5 284 mln zł wobec 9 236 mln zł rok wcześniej. EBITDA LIFO oczyszczona o odpisy aktualizacyjne wyniosła 8 808 mln zł wobec 10 258 mln zł rok wcześniej.

"W minionym kwartale uruchomiliśmy największy w historii program inwestycyjny modernizacji sieci energetycznej w północnej Polsce. Zrealizowaliśmy też znaczącą część prac pozwalających na połączenie farmy Baltic Power z lądem. Niezależnie od tego, kontynuowaliśmy proces wykonywania testów odpisów, by uwiarygodnić wartość Grupy Orlen. Ujawniły one wielomiliardowe straty, będące konsekwencją niskiej jakości zarządzania z ubiegłych lat. Pomimo niesprzyjających warunków makroekonomicznych, osiągnęliśmy wyniki finansowe porównywalne z ubiegłym rokiem" – tłumaczy w komunikacie prezes Ireneusz Fąfara.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 67 936 mln zł w trzecim kwartale 2024 r. wobec 79 457 mln zł rok wcześniej.

Znamy wyniki finansowe Orlenu

W swoim komunikacie Orlen skupia się na zysku EBITDA. Bardziej szczegółowe statystyki pokazują, że na poziomie netto wyniki wyglądają dużo gorzej. W każdym kwartale 2023 r. grupa wypracowywała miliardy złotych zysku. W drugim kwartale tego roku było to tylko 26 mln zł. Natomiast najnowszy raport za trzeci kwartał bieżącego roku wskazał na 188 mln zł. To oznacza spadek zysku netto rok do roku o prawie 96 proc., z 4 mld 368 mln zł.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r., wchodzi w skład indeksu WIG20.

Czytaj też:

Możliwe zatrzymanie projektu Olefiny III. Obajtek: Zaoranie całej gospodarkiCzytaj też:

Orlen składa zawiadomienia. Obajtek: Prawda boli, ale jej nie zakrzyczycie