"Mamy pozytywną ocenę". Domański reaguje na decyzję KE

"Mamy pozytywną ocenę Komisji Europejskiej dla naszego Średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego! Komisja wzięła pod uwagę wzrost inwestycji w rozbudowę naszych zdolności obronnych. Stawiamy na wzrost gospodarczy napędzany inwestycjami" – napisał na portalu X minister finansów Andrzej Domański.

Komisja Europejska daje zielone światło

W październiku Międzynarodowy Fundusz Walutowy pozytywnie ocenił przyjęcie średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego, który – według MFW – pozwala na wyjście z unijnej procedury nadmiernego deficytu i stabilizację zadłużenia w okolicach 60 proc. PKB, pomimo znaczącego wzrostu wydatków na obronność.

Rząd przyjął czteroletnią (miał do wyboru także siedmioletnią) ścieżkę wychodzenia z procedury nadmiernego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE). Założono w nim obniżenie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych poniżej 60 proc. PKB w 2030 r.

Ścieżka wydatków zaprezentowana w przedłożonym przez rząd planie została opracowana po otrzymaniu tzw. trajektorii referencyjnej wydatków, którą Komisja Europejska przekazuje każdemu państwu członkowskiemu, gdy deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych przekracza 3 proc. PKB lub dług sektora instytucji rządowych i samorządowych przekracza 60 proc. PKB. "Polska przedstawiła w planie uzasadnienie na rzecz bardziej stopniowej, lecz zgodnej z przepisami Unii Europejskiej redukcji deficytu oraz odejścia od niektórych założeń Komisji Europejskiej. Projekt rekomendacji Rady UE uznaje te argumenty, w szczególności uwzględnia planowaną niższą od proponowanej przez Komisję Europejską redukcję deficytu w 2025 r. ze względu na jednoczesny wzrost inwestycji obronnych" – czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z projektem rekomendacji Rady UE przygotowanym w związku z procedurą nadmiernego deficytu, Polska powinna do 2028 r. zapewnić, by deficyt wyniósł mniej niż 3 proc., PKB. Projekt rekomendacji Rady UE wymaga w tym celu przestrzegania tempa wzrostu wydatków zgodnie ze ścieżką przedstawioną przez Polskę w planie. Podlegające ograniczeniom pierwotne wydatki netto finansowane ze środków krajowych to wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych po odjęciu kosztów obsługi długu i wydatków na programy unijne w pełni finansowane dochodami z funduszy unijnych.

Wyznaczony w projekcie rekomendacji termin przedstawienia pierwszych działań ograniczających nadmierny deficyt to 30 kwietnia 2025 r. Kolejne raporty powinny być przygotowane przez Polskę co pół roku.

