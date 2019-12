Gryglas: Wszyscy zwolennicy Platformy mogą być zawiedzeni postawą Grodzkiego. Widzimy kontrast...

- Osoba na tak eksponowanym stanowisku musi być poza wszelkim podejrzeniem, więc myślę, że to był trudny początek, no i początek, który nie da się tak łatwo zmazać, nie da się tak łatwo zapomnieć – mówił Gryglas

Gryglas: Kidawa to nie jest ten poziom, to nie jest poziom prezydenta kraju

Zdaniem wiceministra aktywów państwowych Małgorzata Kidawa-Błońska nie ma żadnych szans w walce o fotel prezydenta. - Ja mam szacunek do pani marszałek, jest osobą, która wiele w polityce osiągnęła, natomiast myślę, że to jednak nie jest ten poziom, by mówić o kandydaturze na prezydenta kraju. Pewnie byłoby kilka stanowisk, które mogłaby piastować z pożytkiem dla Polski, natomiast nie jest to, to najwyższe stanowisko w państwie – stwierdził.

Zdaniem Gryglasa szans na dobry wynik nie ma także Szymon Hołownia. - Polacy postawią na polityków, a nie celebrytów, którzy nawet jeżeli sprawnie potrafią się wypowiadać, to nie mają tego doświadczenia politycznego, to nie wystarczy.

Gryglas: Polacy nie zapłacą więcej za prąd

- Polacy nie odczują tych podwyżek, natomiast to, co musimy w długiej perspektywie zrobić, to reformować czy zrestrukturyzować, może to lepsze słowo, nasz system energetyczny. My musimy stawiać w dużym stopniu, w większym stopniu na te tzw. odnawialne źródła energii, czyste źródła energii, no i mamy taką wielką szansę. Ja to mówię często w taki może zabawny sposób, że mamy doskonałe warunki na polskim Bałtyku, pan Bóg jest chyba Polakiem, bo dał nam tak dobre warunki, że możemy zbudować tak dobrą gałąź całą, nową gałąź polskiej elektroenergetyki – stwierdził Gryglas.

Dopytywany, czy Polacy nie muszą obawiać się podwyżek cen prądu, podkreślał: - Z całą pewnością rząd nad tym pracuje. Te podwyżki zostaną gospodarstwom domowym zrekompensowane. (...) Słyszeliśmy to od pana premiera i ja ufam, że pan premier - tak, jak zawsze dotychczas - dotrzyma i w tym względzie słowa.

Gryglas: Protestujący sędziowie za nic mają najwyższe wartości

- To nie jest kwestia wyłącznie tych osób, które jeszcze ciągle są w polskich sądach, także w Sądzie Najwyższym, które orzekały w stanie wojennym, ale pewnego powiedziałbym, pewnego ducha PRL-u, który jest także w tych młodszych sędziach, to dziwne, że tak jest, ale oni trochę nasiąkli tą atmosferą i dalej funkcjonują tak, jak w tamtym okresie, tymczasem państwo polskie jest dzisiaj państwem sprawiedliwym, państwem, które oczekuje by zachowywali się w sposób godny, by orzekali sprawiedliwie, tak jak należy, służąc obywatelom – wskazał.

Zdaniem Zbigniewa Gryglasa sędziowie protestujący przeciwko reformie sądownictwa "za nic mają te najwyższe wartości". - Są bardzo zdeterminowani, do tego stopnia, że mają za nic te najwyższe wartości - stabilność państwa, która przecież jest najważniejsza – powiedział.

Gryglas: Spółki państwowe nie muszą być gorzej zarządzane niż spółki prywatne

Zbigniew Gryglas podkreślał, że ministerstwo aktywów państwowych w przeciwieństwie do istniejącego kiedyś ministerstwa skarbu państwa ma prowadzić aktywny nadzór. - My chcemy w odróżnieniu od poprzedniego resortu, resortu skarbu, który zajmował się przekształceniami własnościowymi głównie, pełnił taki pasywny nadzór właścicielski. My chcemy ten nadzór prowadzić w sposób bardzo aktywny, tak żeby majątek wszystkich Polaków, którym zarządzamy pracował dobrze, był dobrze wykorzystany.

- Jest tych zadań wiele, ale raz jeszcze podkreślę, to jest przede wszystkim zmiana tej filozofii podejścia - spółki państwowe nie muszą być gorzej zarządzane niż spółki prywatne. One mogą być równie dobrze zarządzane, musimy dbać o ten majątek i musimy starać się wykorzystać wszystkie możliwości, jakie tylko ten majątek stwarza, jakie stwarza sytuacja gospodarcza. ​