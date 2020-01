Nurowska o Bartoszewskim: Pożyteczny idiota!

"Jarosław Kaczyński to wybitny polityk. Jest to polityk o nieprawdopodobnej sprawności a to bardzo ważna cecha. Kaczyński był wiele lat w głębokiej opozycji i wydawało się, że nigdy z tego nie wyjdzie po czym wziął wszystko, co było do zabrania. Nie akceptuję tego, co dzieje się w resorcie sprawiedliwości i wielu innych rzeczy, ale jako polityk, to prezes PiS Jarosław Kaczyński jest jednym z najwybitniejszych polityków ostatniego trzydziestolecia w Polsce" – stwierdził ostatnio poseł PSL Władysław Teofil Bartoszewski w rozmowie z "Super Expressem".

Ta wypowiedź rozjuszyła Marię Nurowską.

"Panie Bartoszewski, Kaczyński wrócił do polityki na kłamstwie smoleńskim i otoczył się ludźmi równie bezwzględnymi, jak on.. Przykro mi,ale wystąpił pan w roli pożytecznego idioty !" – napisała wzburzona pisarka na Facebooku.