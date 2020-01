Neumann chwali Schetynę: Przez cztery lata wyciągnął Platformę

Już niedługo Platforma Obywatelska stanie przed wyborem nowego lidera. O funkcję tę ubiegać się będzie kilku polityków tej partii. Zapowiedział to m.in. szef klubu PO-KO Borys Budka a także Joanna Mucha. Czy Grzegorz Schetyna stanie z nimi do walki? Termin zgłaszania kandydatur mija dzisiaj.

Pytanie do Grzegorza Schetyny

Zapytany o ewentualną kandydaturę Schetyny, Neumann stwierdził krótko, że to „pytanie do Grzegorza Schetyny”.

– Dzisiaj mija termin zgłaszania kandydatur w Platformie na przewodniczącego i myślę, że do dzisiaj decyzje muszą być podjęte przez wszystkich, którzy myślą o kandydowaniu. Więc na koniec dnia będziemy znali listę tych, którzy chcą ubiegać się o funkcję przewodniczącego. Myślę, że to będzie przynajmniej kilka osób (…) pewnie 4-5 osób – tłumaczył polityk.

Neumann dodał, że lider Platformy Grzegorz Schetyna ma ogromne zasługi dla partii. – Przez 4 lata wyciągnął Platformę, przypomnę, sprzed 4 lat, myśmy mieli wtedy 11-12% poparcia, bardzo silna Nowoczesna, 27%, konkurencja w Sejmie. Na tej opozycji pozaparlamentarnej bardzo silny KOD i Platformę, którą skazywano czasami, wielu skazywało na niebyt i Grzegorz Schetyna przez te 4 lata Platformę wyciągnął. I też dzisiaj trzeba to uczciwie oceniać – mówił poseł.

Jakich zmian potrzebuje Platforma?

Dalej Neumann podkreślił, że chociaż Platforma potrzebuje zmian, to ma nadzieję, że reforma partii nie skończy się tylko na zmianach personalnych. – My potrzebujemy jako Platforma na te lata 20., które się rozpoczęły, zdefiniowania na nowo Platformy, naszego miejsca na scenie, tej centrowej, chadeckiej części, pokazania naszej ideowości i tego, jak Platforma ma wyglądać, po co jesteśmy i co chcemy Polakom zaproponować – tłumaczył.

– Tej zmiany potrzebujemy i to musimy znaleźć i to będzie rola nowego przewodniczącego i nowego zarządu partii, żeby przez te najbliższe miesiące, lata to wypracować, po to żeby stanąć do kolejnych wyborów już z takim nowym przesłaniem, także z nową definicją naszych stosunków z naszymi partnerami. Bo przecież mamy w ramach Koalicji Obywatelskiej partnerów w postaci partii Zielonych, Inicjatywę Polską, mamy samorządowców, z którymi pracowaliśmy. To jest pewien dorobek, który musimy dobrze ułożyć i dobrze zdefiniować – dodał poseł.