Budka: Kandyduję, bo wiem, jak wygrać kolejne wybory

Pierwsza tura wyborów nowego przewodniczącego ma się odbyć 25 stycznia, zaś druga – jeśli byłaby potrzebna – 8 lutego. W wyborach będą mieli prawo udziału wszyscy członkowie Platformy. Oprócz Bartosza Arłukowicza, start zapowiedzieli w nich też: obecny wiceszef partii, zarazem szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka, posłanka, była minister sportu Joanna Mucha oraz senator, były minister kultury Bogdan Zdrojewski.

– Jestem przekonany, że Platforma potrzebuje tego, by na nowo stać się ucieleśnieniem marzeń większości Polaków – mówił Budka podczas konferencji prasowej.

– Sprawiedliwość, równość wobec prawa, wolność, ale przede wszystkim szacunek dla drugiego człowieka. To towarzyszyło blisko 19 lat temu założeniu Platformy i do tego powinniśmy wrócić. Platforma zawsze stała po stronie Polaków i wybory w Platformie to nie tylko wybory lidera jednej z partii politycznych – tłumaczył dalej poseł.

– Wybory w Platformie to przede wszystkim wybór nowej drogi dla Polski. Jestem przekonany, że zdecydowana większość Polek i Polaków chce Polski nowoczesnej, sprawiedliwej, w której każdy z nas będzie po prostu czuł się dobrze. Dlatego właśnie kandyduję na stanowisko przewodniczącego (PO – red.) bo wiem, jak wygrać kolejne wybory. Jestem przekonany, że Polacy staną po stronie prawdy, jestem przekonany że Polacy na powrót uwierzą w to, że możemy żyć w uśmiechniętym, nowoczesnym kraju – dodał polityk.