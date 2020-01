Nie chcemy Nurowskiej

Pani Nurowska zupełnie serio wyznała, że wolałaby żyć pod okupacją rosyjską niż PiS-owską. „60 proc. Polaków chce głosować na Dudę. Oto maluje się obraz Polski 2020. W Pałacu Prezydenckim nieodpowiedzialny człowiek, w Filharmonii pan Zenek... w Sejmie większość to cyniczni, chciwi stanowisk i kasy posłowie... w rządzie podobnie. Nie chcę cię takiej, Polsko! Już wolałam cię pod protektoratem Rosji... Byliśmy wszyscy raczej niebogaci materialnie, ale za to duchowo. czytaliśmy Gombrowicza, wiersze Barańczaka, do teatru chodziliśmy na »Dziady«. Kościół był dla nas wsparciem. Nie chcę cię takiej, Polsko” – napisała na Facebooku. I vice versa chciałoby się rzec. W imieniu Polski.