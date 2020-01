Wywiad "Do Rzeczy" z Jeanem-Frédérikiem Poissonem zacytowany we francuskim "L'incorrect"

Rozmowa publicysty "Do Rzeczy" Oliviera Baulta z francuskim politykiem Jeanem-Frédérikiem Poissonem dotyczy roli wiary chrześcijańskiej we współczesnym społeczeństwie Francji oraz kryzysu, jaki trawi islam.

"Cokolwiek się stanie, Francja pozostanie najstarszą córką Kościoła. Jestem bowiem przekonany, że wszystko w naszej tradycji i kulturze, w naszym trybie życia oraz w naszych stosunkach społecznych jest przesiąknięte chrześcijaństwem. Naród francuski nie pozwoli na to, aby unicestwił go wściekły racjonalizm nowoczesnego liberalizmu czy islam. Poza tym neoliberalizm nie ma się obecnie dobrze. Jako projekt społeczny jest sztucznie podtrzymywany przy życiu wysiłkami autorytarnych władców – takich jak nasz. A co do islamu, przeżywa on bardzo głęboki kryzys na płaszczyźnie zarówno społecznej, gospodarczej, kulturowej, intelektualnej, jak i religijnej" – zauważa w rozmowie z Tygodnikiem Lisickiego szef francuskiej Partii Chrześcijańsko-Demokratycznej.

Publicysta "Do Rzeczy" zacytował wywiad z Poissonem na portalu prawicowego miesięcznika "L'incorrect". "Wojna z islamem jest wojną kulturową i musimy na nią odpowiedzieć naszą kulturą. (...) Przewodniczący Partii Chrześcijańsko-Demokratycznej analizuje podziały we współczesnym społeczeństwie francuskim, uwięzionym w ramach postępowego liberalizmu i islamu (...)" – czytamy w podkreślonych przez serwis wypowiedziach polityka.