PKW nie chciała rozpatrzeć wniosku ws. subwencji dla PiS?

Sprawa dotyczy niewypłacenia subwencji na rzecz komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Ostatecznie postanowiono przełożyć decyzję na kolejne posiedzenie.

Sugestia Państwowej Komisji Wyborczej

Wniosek w tej sprawie został złożony przez pełnomocnika finansowego komitetu. Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej sugerowali, że partia może samodzielnie skierować zawiadomienie do prokuratury, bez udziału Komisji.

Po dyskusji przewodniczący PKW zaproponował, aby temat został ponownie poruszony na następnym posiedzeniu. Do tego czasu miałyby zostać przygotowane odpowiednie projekty odpowiedzi, co umożliwiłoby podjęcie decyzji bez dalszego odraczania sprawy.

Komisja przyjęła również kolejną wersję wyjaśnień dla ministra finansów w sprawie interpretacji uchwały dotyczącej subwencji dla komitetu wyborczego PiS, która została przyjęta w grudniu. Ostatecznie PKW zatwierdziła opinię autorstwa prof. Ryszarda Balickiego. Dokument ten został wcześniej przekazany ministrowi Andrzejowi Domańskiemu wraz z dwiema innymi wersjami wyjaśnień, jednak żadna z nich nie uzyskała wówczas wymaganej większości głosów. Tym razem stanowisko Balickiego przyjęto stosunkiem głosów pięć do czterech.

Co zawierało pismo PiS do PKW?

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak poinformował, że na poniedziałkowym posiedzeniu organu dojdzie prawdopodobnie do głosowania w sprawie skierowania do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Sprawa dotyczy ewentualnego niedopełnienia obowiązków. Pismo dotyczące tej kwestii złożył do PKW pełnomocnik komitetu wyborczego PiS.

Największa partia opozycyjna wskazała, że choć 30 grudnia 2024 r. PKW, po decyzji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, ostatecznie przyjęła odrzucone wcześniej sprawozdanie komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych w 2023 r., to minister finansów Andrzej Domański nie wykonuje uchwały PKW. Właśnie z tego powodu partia Jarosława Kaczyńskiego nie otrzymała pełnej kwoty środków z budżetu.

– Kodeks postępowania karnego przewiduje, że jeżeli instytucja państwowa dochodzi do wniosku, iż popełniono przestępstwo, to z urzędu ma obowiązek zawiadomić organy ścigania – powiedział szef PKW Sylwester Marciniak w rozmowie z dziennikarzami.

– Przewodniczący Komisji nie ma takich kompetencji, że samodzielnie podejmuje taką decyzję, dlatego jednym z punktów poniedziałkowego programu jest kwestia pisma pełnomocnika finansowego. Przewiduję dyskusję i ewentualnie głosowanie w tym zakresie – podkreślił.

