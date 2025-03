Zawiadomienie na Domańskiego? Dyskusja w PKW

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak poinformował, że na poniedziałkowym posiedzeniu organu dojdzie prawdopodobnie do głosowania w sprawie skierowania do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Sprawa dotyczy ewentualnego niedopełnienia obowiązków. Pismo dotyczące tej kwestii złożył do PKW pełnomocnik komitetu wyborczego PiS.

Co znalazło się w piśmie PiS do PKW?

Największa partia opozycyjna wskazała, że choć 30 grudnia 2024 r. PKW, po decyzji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, ostatecznie przyjęła odrzucone wcześniej sprawozdanie komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych w 2023 r., to minister finansów Andrzej Domański nie wykonuje uchwały PKW. Właśnie z tego powodu partia Jarosława Kaczyńskiego nie otrzymała pełnej kwoty środków z budżetu.

– Kodeks postępowania karnego przewiduje, że jeżeli instytucja państwowa dochodzi do wniosku, iż popełniono przestępstwo, to z urzędu ma obowiązek zawiadomić organy ścigania – powiedział szef PKW Sylwester Marciniak w rozmowie z dziennikarzami.

– Przewodniczący Komisji nie ma takich kompetencji, że samodzielnie podejmuje taką decyzję, dlatego jednym z punktów poniedziałkowego programu jest kwestia pisma pełnomocnika finansowego. Przewiduję dyskusję i ewentualnie głosowanie w tym zakresie – podkreślił.

Kalisz: Nie widzę żadnego niedopełnienia obowiązków przez Domańskiego

Do sprawy odniósł się inny członek Państwowej Komisji Wyborczej Ryszard Kalisz

– Ja nie widzę żadnego niedopełnienia obowiązku po stronie ministra finansów – stwierdził prawnik.

Jak podkreślił Kalisz, "artykuł 145 § 6 Kodeksu Wyborczego jest swoistego rodzaju tytułem wykonawczym i stanowi dla ministra finansów, że jak jest orzeczenie Sądu Najwyższego, to PKW podejmuje tego rodzaju uchwałę".

– PKW podjęła uchwałę 31 grudnia 2024 roku, nie przesądziła czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jest Sądem Najwyższym, a jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości na paznokietek pani redaktor, że coś jest sądem, to, to coś nie jest sądem. Dlatego nie ma o czym mówić – zaznaczył były minister.

