Co z pieniędzmi dla PiS? "Były dwie propozycje"

Państwowa Komisja Wyborcza po raz kolejny zajęła się sprawozdaniem finansowym Prawa i Sprawiedliwości. Wnioski o przyjęcie rozliczenia partii Jarosława Kaczyńskiego oraz odroczenie sprawy nie uzyskały większości.

– Były dwie propozycje. Jeden wniosek mówił, że w przypadku uwzględnienia skargi Sądu Najwyższego, PKW przyjmuje sprawozdanie. Taki projekt był przygotowany, ale nie uzyskał większości, były cztery głosy za i cztery przeciwko. Wniosek o odroczenie również nie uzyskał większości. Nie była głosowana uchwała, taka jak z 30 grudnia, że PKW nie przesądza o ważności Izby Kontroli i Spraw Publicznych SN – powiedział dziennikarzom przewodniczący PKW.

PKW nie ustaliła także jednej odpowiedzi na pismo ministra finansów Andrzeja Domańskiego. W związku z tym do szefa resortu finansów wysłane zostaną trzy przygotowane warianty odpowiedzi (autorstwa: Ryszarda Balickiego, Arkadiusza Pikulika i Ryszarda Kalisza). Ponadto szef PKW Sylwester Marciniak zwrócił się do Domańskiego o informację o wykonaniu przelewów dla PiS. Jak podkreślił, opinie ekspertów nie mogą stanowić podstaw do odmowy wykonania obowiązków ciążących na szefie Ministerstwa Finansów.

Zamieszanie wokół sprawozdania PiS

30 grudnia PKW, wykonując postanowienie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, przyjęła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych w 2023 r. Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza wskazała, że nie przesądza, czy Izba Kontroli jest sądem. Wcześniej, w sierpniu 2024 r. PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu PiS, powołując się na nieprawidłowości w wydatkowaniu funduszy na kampanię wyborczą w kwocie 3,6 mln zł.

8 stycznia minister finansów zwrócił się do Państwowej Komisji Wyborczej o wykładnię podjętej przez nią pod koniec grudnia uchwały. Dzień później szef PKW zwrócił się do Andrzeja Domańskiego "z uprzejmą prośbą o niezwłoczne wskazanie podstawy prawnej wniosku o wykładnię uchwały PKW w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego PiS".

15 stycznia Domański skierował kolejne pismo do PKW, w którym zwrócił się o wyjaśnienia wątpliwości w sprawie uchwały dotyczącej sprawozdania finansowego PiS. Szef MF przekonywał, że prośba ta wynika m.in. z zasady zaufania do państwa i pewności prawa (art. 2 ustawy zasadniczej), rzetelności i sprawności działania władz publicznych (tu minister wskazał preambułę), zasady legalizmu (art. 7 konstytucji), a także współpracy organów administracji przy realizacji zadań publicznych.

