Trzaskowski przekazał sprzęt policji. Jest zawiadomienie do PKW

Trzaskowski przekazał policji na konferencji prasowej nowe pojazdy służbowe i sprzęt specjalistyczny.Zostały one zakupione przez Komendę Stołeczną Policji dzięki dofinansowaniu ze środków przekazanych z budżetu Warszawy.

– To nie tylko pojazdy ale również noktowizory, lornetki, ten sprzęt, który jest potrzebny by policja codziennie mogła wypełniać swoja rolę i zapewniając bezpieczeństwo na ulicach naszego miasta – mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Inwestycja kosztowała 3,5 mln zł. Podczas konferencji prasowej Dariusz Walichnowski, Komendant Stołeczny Policji, stwierdził, że "chyli czoła" przed Trzaskowskim. – To, co reprezentuje samorząd warszawski to jest niezmiennie ogromna wartość. Jest to świadomość, jak bardzo ważną wartością jest bezpieczeństwo – mówił.

PiS zgłasza sprawę do PKW

Politycy PiS mówią jednak o skandalu. "Wobec tego skandalu kierujemy zawiadomienie do PKW. Doszło do skandalicznego naruszenia prawa wyborczego przez Trzaskowskiego poprzez wykorzystywanie instytucji publicznych w kampanii. Będziemy szczegółowo dokumentować tę sytuację dla rozstrzygnięć tych spraw w przyszłości" – przekazał Waldemar Buda w mediach społecznościowych.

"Ale jak to? Przekazuje służbom sprzęt kupiony za publiczne pieniądze? W kampanii wyborczej?! To przecież skandal. Panie Bodnar, do ciemnicy ze złoczyńcą! Potrzymacie go bez jedzenia, jak to macie przećwiczone, to zaraz wszystko wyśpiewa" – drwił Radosław Fogiel.

Sensacyjny sondaż. Nawrocki wygrywa

Ogólnopolska Grupa Badawcza przedstawiła w poniedziałek wyniki przeprowadzonego w styczniu badania, w którym sprawdzono, kto wygrałby wybory prezydenckie, gdyby w drugiej turze znaleźli się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Sondaż zrealizowano dla Tik-Tok-a.

Okazuje się, że niewielką przewagą głosów prezydenturę zdobyłby prezes IPN. Chęć zagłosowania na Nawrockiego, kandydata wspieranego przez PiS, zadeklarowało 50,6 proc. badanych, a na ka kandydata KO 49,4 proc. W badaniu sprawdzono, na kogo zagłosowałyby kobiety, a na kogo mężczyźni. Wśród wyborców prezydenta Warszawy więcej jest kobiet (51,2 proc.), a mniej mężczyzn (47,3 proc.). Na Nawrockiego chce głosować 48,8 proc. pań oraz 52,7 proc. panów.

