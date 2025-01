"To sprawa między panem a pana żoną". Wymiana zdań polityków

Według ustaleń "Gazety Wyborczej" Karol Nawrocki jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej (w latach 2017-2021) przez ponad pół roku korzystał bezpłatnie z apartamentu deluxe w muzealnym kompleksie hotelowym, choć mieszka zaledwie 5 km od niego.

Nawrocki, obecnie prezes IPN i kandydat na prezydenta popierany przez PiS, tłumaczył na konferencji prasowej w Zakopanem kilka dni temu, że jako dyrektor MIIWŚ podczas pandemii COVID-19 dwukrotnie spędził w apartamencie 10-dniową kwarantannę, wykonując zdalnie swoje obowiązki.

– To nie jest prawdziwa informacja, że ja tam mieszkałem przez 200 dni. Słowo klucz: były one zarezerwowane przez tyle dni na moje imię i nazwisko, ale te apartamenty służyły też do spotkań służbowych z gośćmi z zagranicy oraz z kraju – przekonywał Nawrocki.

Grabiec o Nawrockim: To sprawa między nim a jego żoną

Do sprawy apartamentu odniósł się w mediach społecznościowych szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec.

"Nie interesuje mnie z kim i po co spotykał się w apartamencie pan Nawrocki. To sprawa między nim a jego żoną" – napisał polityk Platformy Obywatelskiej na portalu X.

"Ważne jest dlaczego nie płacił i dlaczego ukrywał to przed opinią publiczną?" – zaznaczył Grabiec.

Jak podkreślił, "na te pytania kandydat PiS na prezydenta musi odpowiedzieć".

Śliwka o odwiedzinach w gabinecie Grabca

Do wpisu szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na tej samej platformie, odniósł się poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka

"Panie Grabiec nas tez nie obchodzi co Pan robi z osobami, które pana odwiedzają w gabinecie, są przecież pełnoletnie – nawet jak sekretarka tłumaczy nie przeszkadzać" – napisał parlamentarzysta.

"To sprawa między panem a pana żoną" – dodał Śliwka.

