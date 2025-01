Senator Lewicy: Jeden kandydat dałby gwarancję wygranej

DoRzeczy.pl: Przewagą 1,2 pkt proc. Karol Nawrocki wygrywa wybory prezydenckie w drugiej turze – wynika z nowego sondażu pracowni OGB. Jak pan ocenia to badanie oraz jego wynik biorąc pod uwagę fakt, że pan od miesięcy apeluje o jednego kandydata w ramach obozu rządzącego?

Piotr Woźniak: W polityce ważne jest patrzenie perspektywiczne, długoterminowe, a nie krótkoterminowe. Dziś na wyniki sondaży, które pokazują spadek poparcie, oczywiście spoglądam z niepokojem. Oczywiście marzę o prezydencie wyłonionym z koalicji 15 października. Część ugrupowań widzi na pierwszym miejscu interesy partyjne, a nie poważne zagrożenie wygranej tzw. obywatelskiego kandydata popieranego przez PiS. Oceniam to jako być może pewną próbę mobilizacji elektoratu po stronie "demokratycznej". Jednak obecnie potwierdza się to, co mówię od miesięcy, że najlepszym rozwiązaniem byłby jeden wspólny kandydat.

Tym kandydatem ma być Rafał Trzaskowski?

Tak. Dziś poparcie się wyrównuje. Uważam, że w drugiej turze znajdą się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki, dlatego na kandydata Koalicji Obywatelskiej należy postawić. Wiele razy mówiłem, że jeden kandydat dałby bonus za jedność dla całej koalicji i możliwość wygranej w pierwszej turze. Niestety, mój głos był odosobniony, a dziś widać pojawiający się niepokój. Czeka nas wielkie wyzwanie przed drugą turą.

A może rząd powinien pomagać wszystkim swoim kandydatom, poprzez dobre reformy, jakieś pozytywne propozycje? Tego nie ma.

Jesteśmy na początku kampanii, zatem należy zrobić wszystko, żeby w drugiej turze najwięcej głosów przepłynęło do Rafała Trzaskowskiego. Wiemy, że wygrana może być minimalna, ale jest możliwa. W mojej ocenie rząd pracuje sprawnie i wiele jeszcze dobrego zrobi. Sam premier Donald Tusk z pewnością będzie intensyfikował działania rządu. Będę również powtarzał spindoktorom od kampanii wyborczej, że bez zdeptania każdej gminy, wizyty w każdej gminie, bez rozmów z ludźmi, nie można wygrać wyborów.

