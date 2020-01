Pamiętniki z wakacji

Jak doniosły plotkarskie media, para miała dopuścić się „naruszenia nietykalności cielesnej”, za co ma odpowiadać przed sądem. Ostatecznie dzięki pomocy przyjaciół państwu Montana udało się opuścić areszt jeszcze przed Nowym Rokiem i podzielić swoimi refleksjami po całym zdarzeniu. Ilona Felicjańska w rozmowie z portalem Pudelek zapowiedziała, że wraz z małżonkiem zamierzają pozwać policję z Key West. To nie koniec rewelacji! Otóż była modelka, autorka bestsellerowego thrillera erotycznego, który napisała, przebywając na alkoholowym odwyku w Tworkach, mówi, że dzięki aresztowaniu ma już materiał na nową książkę! – Nie chciałabym zabić tej historii, więc w celi pisałam pamiętnik. To może być hit – zapowiada. A my jej wierzymy. Niestety.

Cudu nie będzie

Celebrytka Maja Bohosiewicz, istniejąca głównie dzięki Instagramowi i temu, co tam zamieszcza, oburzyła się srogo na to, że ktoś ośmielił się skrytykować jakieś jej zdjęcie. A dokładniej „nieestetyczne eksponowanie dekoltu”. Maja postanowiła dać odpór i zrobiła wykład na temat tego, co wolno, a czego nie wolno robić i pisać na jej profilu.

„Chciałam wam powiedzieć, że to konto to jest mój dom, do którego was zapraszam! Bardzo serdecznie. Będę was tu gościła, będzie kawka i ciasteczko, będzie i wesoło, i smutno, ale w moim domu panują moje zasady i ja stawiam granice. Nie wchodź na stół i nie s...aj mi swoim smutkiem, głupotą, zazdrością, nie komentuj moich mebli, nie pluj na mojego męża ani, do cholery, nie mów mi, czy mam ściąć grzywkę. Też zauważam, że masz okropny blond, fatalne nogi, twój mąż to jełop i źle układasz sztućce (naucz się w końcu, że brzuszki noży kierujemy w stronę talerza), ale powiem ci to dopiero, kiedy zapytasz: Maja, a co myślisz o... I taką też do ciebie mam prośbę. Przychodź, wpadaj, pogadajmy, pośmiejmy się i, proszę, nie układaj mi w półkach w łazience” – napisała.

Łudzimy się, że Maja w końcu nie wytrzyma i skasuje konto na Instagramie. No co? Cuda się zdarzają.