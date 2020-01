Andruszkiewicz: Życzę PO, żeby się rozpadła. To byłoby dobre dla Polski

Wiceminister odniósł się w rozmowie do "Marszu Tysiąca Tóg", który według niego był sondażem, jak w środowisku prawników wygląda ocena reform wymiaru sprawiedliwości. – Większość prawników nie stawiło się na tym marszu i go nie popierało. Wielu prawników nie zgadza się z tą skrajną retoryką i wie, że reforma jest potrzebna. Należy pamiętać, że to specyficzne środowisko i wiele osób boi się publicznie artykułować swoje poparcie. Trzeba jednak otwarcie stawiać pytanie, czy organizacja takiego marszu nie była złamaniem prawa, bo byli tam też obecni politycy opozycji – mówił.

– Jesteśmy bardzo zdeterminowani, by przeprowadzić reformę pomimo ostrych ataków. Rząd PiS jest najbardziej atakowanym rządem w historii III RP. Nie tylko od środka, ale i z zewnątrz. Nie tylko przez środowiska prawnicze, ale i obce media, które mają siedzibę w Polsce, obcy kapitał – ocenił.

Adam Andruszkiewicz został też zapytany o ostatni sondaż prezydencki dla portalu DoRzeczy.pl, w którym Andrzej Duda ma bezpieczną przewagę nad innymi kandydatami. – Musimy podchodzić z pokorą do wyborów i pracować na rzecz zwycięstwa Andrzeja Dudy, bo on jest gwarancją tego, że kraj będzie reformowany, a Polacy będą się bogacić. Kandydat opozycji ma na celu zatrzymanie reform i blokowanie państwa. Byłby takim Grodzkim razy pięć. Trzeba mieć jednak pokorę i nie można popełnić błędów, które popełnił Bronisław Komorowski. Obserwując Andrzeja Dudę i nasz obóz, nie widzę jednak tej pychy. Zastanawia mnie też Szymon Hołownia, bo to operacja medialna. To ciekawe, że zgłasza się ktoś bez zaplecza i dostaje takie wsparcie. Moim zdaniem to odgórna operacja mediów III RP – powiedział.

Wiceminister odniósł się też do sondażu, w którym 50 proc. badanych ocenia pozytywnie działalność premiera Mateusza Morawieckiego. – Rząd PiS pod przywództwem premiera Mateusza Morawieckiego ciężko pracuje na zaufanie Polaków. To daje efekty, Polacy nam ufają i to pomimo tego, że jesteśmy atakowani. Polacy są mądrym narodem i widać, że nawet jeśli ulica i zagranica działają przeciwko nam, to dajemy radę – zakończył wiceminister.