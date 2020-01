Grodzki pozywa dziennikarzy TVP i "Gazety Polskiej"

Pełnomocnik marszałka Senatu wyjaśnił, że prywatne akty oskarżenia dotyczą redaktora naczelnego "Gazety Polskiej" Tomasza Sakiewicza, reportera Radia Szczecin Tomasza Duklanowskiego, oraz szefa portalu tvp.info Samuela Pereiry.

Jak wskazuje mec. Dubois, prywatny akt oskarżenia zostanie złożony także przeciwko Henrykowi Osiewalskiemu. Twierdzi on, że ponad 20 lat temu był zmuszony wręczyć Grodzkiemu łapówkę za leczenie. Mężczyzna jako pierwszy zdecydował się opowiedzieć swoją historię i przed kamerami oskarżyć Grodzkiego.

Marszałek Senatu zapowiadał wcześniej, że ma zamiar pozwać do sądu także profesor Agnieszkę Popielę, która jako pierwsza, za pośrednictwem mediów społecznościowych, zarzuciła Grodzkiemu pobieranie łapówek.

Dziennikarze TVP i "GP" - według informacji Wirtualnej Polski - nie otrzymali jeszcze pozwów od Grodzkiego. – Sąd musi te pisma zarejestrować i dopiero wysłać. Myślę, że to kwestia maksymalnie dwóch tygodni – tłumaczy WP mec. Dubois. Jak dodaje, złożone do prokuratury zawiadomienia dotyczą m. in. zniesławienia, złamania tajemnicy lekarskiej, kierowania gróźb pod adresem Tomasza Grodzkiego oraz nakłaniania do składania fałszywych zeznań.

Śledztwo ws. domniemanej korupcji w szczecińskim szpitalu prowadzi Prokuratura Regionalna w Szczecinie i CBA.