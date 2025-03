Błonica w Polsce. Dr Grzesiowski zapowiada kontrolę szczepień 7,5 mln dzieci

Główny Inspektor Sanitarny w rozmowie z TOK FM ocenił, że nakładanie kar grzywny przez wojewodów oraz ich egzekwowanie przez sanepid nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

W ubiegłym roku w Polsce odnotowano ponad 87 tysięcy przypadków odmów szczepień, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do lat ubiegłych. Dr Grzesiowski zaznaczył, że ta liczba nie oddaje pełnej skali problemu.

Główny Inspektorat Sanitarny planuje skierować swoje działania do dzieci, które nie zostały zaszczepione z powodów innych niż medyczne. – Jesteśmy przekonani, że większość ich rodziców to nie są antyszczepionkowcy – podkreślił dr Grzesiowski.

Dodatkowo, w środę Główny Inspektor Sanitarny Paweł Grzesiowski poinformował, że udało się ustalić, którzy pasażerowie siedzieli w pobliżu dziecka zakażonego błonicą. 6-letni chłopiec, który wracał do Polski z rodziną z Zanzibaru, podróżował z przesiadkami, korzystając z trzech samolotów. W bliskim kontakcie z dzieckiem mogło znajdować się nawet 500 osób.

Grzesiowski dodał, że działania profilaktyczne, w tym podawanie antybiotyków, zostały prawie zakończone. Zwrócił również uwagę, że szczegółowe informacje posiadają poszczególne państwa, a działania GIS są skierowane wyłącznie do obywateli polskich, którzy zostali już zidentyfikowani. – Pasażerowie lotu do Warszawy zostali "zmapowani" – wyjaśnił.

Główny Inspektor Sanitarny zaznaczył, że ustalono także osoby z bliskiego otoczenia chorego dziecka. – Te osoby zostały objęte profilaktyczną antybiotykoterapią i zaoferowano im możliwość szczepień poekspozycyjnych – poinformował Grzesiowski.

Stan zdrowia 6-latka, który zachorował na błonicę, jest oceniany jako ciężki, lecz stabilny. Dziecko nie było zaszczepione.

Kontrola szczepień dla dzieci

Zdaniem dra Grzesiowskiego sytuacja wymaga dodatkowych działań. Kontrola kart szczepień wszystkich dzieci w Polsce prawdopodobnie rozpocznie się nie w marcu, jak początkowo planowano, lecz dopiero w kwietniu. Główny Inspektor Sanitarny zwrócił uwagę, że z systemu zniknęło co najmniej kilka setek tysięcy dzieci, co może prowadzić do problemów, jak miało to miejsce w przypadku 6-latka chorego na błonicę. Wczesne rozpoczęcie przeglądu zostało uniemożliwione przez sezon grypowy. Planowane jest objęcie kontrolą nawet 7,5 miliona dzieci.

Każdy punkt szczepień zostanie poinformowany o tym, że taka planowa kontrola nastąpi – zapowiedział podczas konferencji prasowej dr Paweł Grzesiowski.

Kolejny przypadek błonicy w Polsce?

Szef GIS Paweł Grzesiowski poinformował we wtorek, że w Polsce został potwierdzony drugi przypadek podejrzenia błonicy. To osoba, która miała kontakt z dzieckiem, które znajduje się obecnie w szpitalu w stanie ciężkim.

– Wystąpienie zakażenia u sześcioletniego dziecka zaowocowało drugim przypadkiem, o którym dowiedzieliśmy się w poniedziałek. Jest to na etapie podejrzenia błonicy, bo to osoba, która miała bezpośredni kontakt z chorym dzieckiem. To osoba dorosła, która również znajduje się w tej chwili pod obserwacją w jednym z wrocławskich szpitali – przekazał Grzesiowski.

