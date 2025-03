Groźna choroba znowu w Polsce. Kolejny przypadek?

Kilka dni temu poinformowano, że do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu trafił 6-letni pacjent z błonicą w ciężkim stanie. To pierwszy taki przypadek w Polsce od 24 lat.

Lekarze podejmują intensywną walkę o jego życie, a eksperci ponownie zwracają uwagę na znaczenie szczepień ochronnych. Już wiadomo, że z przedszkolakiem miało kontakt blisko 30 osób. Większość z nich leciała z chorym dzieckiem samolotem z afrykańskiego Zanzibaru do Polski. Z innymi dziecko miało kontakt już w szpitalu. Sanepid wie, kim są ci ludzie i kieruje ich na badania.

Kolejny przypadek błonicy w Polsce?

Szef GIS Paweł Grzesiowski poinformował we wtorek, że w Polsce został potwierdzony drugi przypadek podejrzenia błonicy. To osoba, która miała kontakt z dzieckiem, które znajduje się obecnie w szpitalu w stanie ciężkim.

– Wystąpienie zakażenia u sześcioletniego dziecka zaowocowało drugim przypadkiem, o którym dowiedzieliśmy się w poniedziałek. Jest to na etapie podejrzenia błonicy, bo to osoba, która miała bezpośredni kontakt z chorym dzieckiem. To osoba dorosła, która również znajduje się w tej chwili pod obserwacją w jednym z wrocławskich szpitali – przekazał Grzesiowski.

Objawy choroby

Błonica to poważna choroba zakaźna wywołana przez bakterie Corynebacterium diphtheriae. Jej przebieg jest ostry i ciężki, a czas inkubacji waha się od 2 do 5 dni. Jak podaje Główny Inspektorat Sanitarny, najczęściej występuje błonica górnych dróg oddechowych, obejmująca gardło i krtań.

Objawy choroby to gorączka, ból gardła, trudności w połykaniu, powiększenie węzłów chłonnych oraz pojawianie się szarych lub czarnych zmian martwiczych na migdałkach i błonie śluzowej gardła. W Polsce w latach 50. XX wieku występowało około 40 tysięcy przypadków rocznie, w tym trzy tysiące zgonów.

Dzięki wprowadzeniu powszechnych szczepień ochronnych w 1954 roku liczba zachorowań znacząco spadła. Ostatni przypadek błonicy w Polsce odnotowano w 2001 roku. Obowiązkowe szczepienia przeciwko tej chorobie obejmują dzieci i młodzież w wieku od 1 do 19 lat.

Czytaj też:

Szpital potwierdził pierwszy przypadek tej choroby zakaźnej w Polsce od 24 latCzytaj też:

Pierwszy wpis znanej piosenkarki od dawna. Co to oznacza?