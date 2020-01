Narodowcy krytycznie o wypowiedziach Korwin-Mikkego

Poseł Konfederacji i prezes Ruchu Narodowego dobrze ocenia działania rządu po ostatnich wypowiedziach rosyjskiego prezydenta. – O ile jestem krytykiem generalnie polityki zagranicznej, a zwłaszcza wschodniej PiS, to uważam, że zarówno milczenie prezydenta, jak i to, że premier zabrał głos... Putin przegrał tę rozgrywkę. Głos zabrały przedstawicielstwa Francji, Niemiec i USA, ta narracja nie spotkała się z milczeniem, a taka była kalkulacja rosyjska – mówił Winnicki w rozmowie z Radiem Plus.

Narodowcy krytycznie o Januszu Korwin-Mikke

Winnicki pytany o słowa Janusza Korwin-Mikkego, który w rosyjskiej telewizji publicznej powiedział o panującej w Polsce rusofobii, przyznaje, że sam by się tak nie zachował w tej sytuacji.

– Ja bym tego tak nie powiedział, zwłaszcza zewnętrznie. Wielokrotnie o tym rozmawiamy, te różnice w akcentowaniu są – mówił poseł.

Krytycznie do niedawnych wypowiedzi Korwin-Mikke odniósł również inny lider narodowców Krzysztof Bosak. Polityka zapytano niedawno o słowa Korwin-Mikkego, który krytykował polskie władze za ostrą reakcję na manipulacje Kremla.

– Nie zgadzam się z Januszem Korwin-Mikke. Uważam, że reakcja rządu była dobra – stwierdził Bosak.