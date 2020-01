Karetka na pokazie "Bożego ciała" w USA. Jan Komasa trafił do szpitala

Jak informuje portal Wirtualna Polska, we wtorek Jan Komasa miał wziąć udział w przedpremierowym pokazie swojego filmu w kinie The Ray Stark Family w Stanach Zjednoczonych. Dystrybucja "Bożego ciała" w USA zaplanowana jest dopiero na 28 lutego. Kiedy wszystko było gotowe do pokazu, sala wypełniona była po brzegi, reżyser źle się poczuł. Na miejsce wezwano karetkę, która zabrała go do szpitala w Los Angeles.

Na chwilę obecną nie wiadomo, co dolega Komasie, ani jak długo będzie musiał przebywać w szpitalu. Według Wp.pl, reżyser od kilku dni skarżył się na osłabiające go przeziębienie.

Jan Komasa przebywa w Stanach Zjednoczonych od kilku dni w związku z promocją swojego filmu. "Boże Ciało" w reżyserii Jana Komasy zostało nominowane do Oscara w kategorii "Najlepszy film międzynarodowy". 92. gala wręczenia nagród odbędzie się 10 lutego.