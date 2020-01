Karczewski do Grodzkiego: PiS się na to nie zgodzi

Wczoraj Tomasz Grodzki poinformował, że zaplanowane na piątek głosowania, m.in. w sprawie ustawy dyscyplinującej sędziów, odbędą się w poniedziałek. Pierwotnie obrady miały zakończyć się dzisiaj.

Z takim obrotem sprawy nie zgadzają się senatorowie PiS. Zapowiedział to na Twitterze wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski.



"Szanowny Panie Marszałku Grodzki, czy to nowa tradycja powiadamiana senatorów i opinii publicznej o Pana decyzjach? Jutro jest konwent seniorów o 8:45. Tą drogą informuję Pana, że Klub PiS na to się nie zgodzi. Poniedziałek to dzień na spotkania z Wyborcami" – oświadczył Karczewski.

Wczoraj Komisja Wenecka wydała opinię w sprawie ustawy dyscyplinującej sędziów. Dokument liczy 14 stron i jest krytyczny wobec przepisów autorstwa posłów PiS.

Przedstawiciele Komisji przebywali z wizytą w Polsce 9 i 10 stycznia. Przyjechali do Warszawy na zaproszenie marszałka Grodzkiego. Przedstawiciele rządu odmówili spotkania z Komisją Wenecką, argumentując, że wizyta ma charakter prywatny.