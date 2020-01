Olejnik krytykuje rząd: Wstyd na cały świat

"To nie było wyzwolenie". MSZ odpowiada Rosji

– 17 stycznia 1945 r. Armia Czerwona wkroczyła do Warszawy zrujnowanej po Powstaniu Warszawskim, kiedy to Armia Czerwona stała i patrzyła z drugiego brzegu Wisły na to, jak Warszawa jest niszczona – powiedział podczas brifingu prasowego...