Jakubiak o Bosaku: Niczego w życiu nie osiągnął

Dorobek Bosaka, a raczej jego brak, krytykuje były poseł Marek Jakubiak.

– Nie traktuję wyborów prezydenckich jako happeningu. Jak można tak traktować Rzeczpospolitą, serwując kandydata, który niczego w życiu nie osiągnął? Przez czterdzieści lat nie osiągnął dosłownie niczego. Pytam się, co on chce zaproponować Polsce? Doświadczenie wynikające z książek? Myślę, że byli kandydaci, którzy mogli wziąć udział – mówi Jakubiak w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

Były poseł odniósł się także do zawirowań wokół prawyborów w Konfederacji. Według nieoficjalnych informacji, mogło dojść do finału Dziambor-Bosak. Jednak decyzją partii KORWiN, jej elektorzy oddali głos na Grzegorza Brauna. Według Jakubiaka, "wolnościowcy dają się rozgrywać": – Wydawało mi się, że pan poseł Dziambor reprezentuje pewną spójność wolnościowców. Wygląda jednak na to, że trzeba się przyzwyczaić do takich różnych dziwnych rzeczy. Najlepszym tego dowodem jest to, że przy 5 proc. poparciu Wolności i przy śladowym poparciu Ruchu Narodowego, zarówno narodowcy, jak i Wolność wprowadzili po pięciu posłów. Samo to pokazuje, jak wolnościowcy dają się rozgrywać.