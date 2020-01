Nie żyje sędzia TK. Rzeczniczka SLD zamieściła szokujący wpis

"W niedzielę w godzinach porannych zmarł sędzia Trybunału Konstytucyjnego Grzegorz Jędrejek. Informację o jego śmierci potwierdzili PAP przedstawiciele kancelarii Trybunału Konstytucyjnego" – informuje PAP. Sędzia Jędrejek to polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2017 pełnił funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego. 27 lutego 2017 złożył przed prezydentem RP Andrzejem Dudą ślubowanie, obejmując urząd.

Ze wszystkich stron płyną kondolencje i wyrazy żalu. Tymczasem niespodziewanie na Twitterze Anny-Marii Żukowskiej, rzeczniczki prasowej SLD, pojawił się skandaliczny wpis. "To wygląda na Klątwę Dublera" – stwierdziła parlamentarzystka SLD.

"Człowiek umarł. W takich chwilach się milczy, albo pisze kondolencje" – pisze Marcin Makowski z "Do Rzeczy". Pod wpisem pojawiła się masa komenatrzy, w których internauci krytykują wpis Żukowskiej. "Jest pani podła", "To ja z komentarzem poczekam na śmierć kogoś z lewicy. Żartowałam. Śmieszne, nie?", "Lewicowa wrażliwość", "Prymitywne. Takie sowieckie" – to inne komenatrze.