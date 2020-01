"Wyniki tego sondażu pokazują rozbicie w elektoracie PiS"

Wałęsa kontra Duda. "Litować to ja się mogę nad panem"

Lech Wałęsa nie odpuszcza. Były prezydent postanowił pociągnąć spór wokół "Solidarności". "To ja mogę litować się nad panem" - stwierdził Lech Wałęsa we wpisie adresowanym do Piotra Dudy.