"Kucharz gotuje. Kelner obsługuje gości...". Matczak zaskakuje na Twitterze

– Uznałam, że mam jako marszałek obowiązek zapytać Trybunału Konstytucyjnego jak to w końcu jest, czy Sejm ma prawo przyjmować ustawy w sprawie organizacji sądów, tak jak mówi to Trybunał, czy też nie – tłumaczyła dzisiaj Elżbieta Witek na konferencji prasowej

Marszałek Sejmu podkreśliła też, że wniosek do TK kieruje "w poczuciu odpowiedzialności za państwo". – To nie jest fanaberia ani widzimisię. To jest sprawa bardzo poważna – powiedziała.

Do sprawy w specyficzny sposób odniósł się na Twitterze znany z niechęci do PiS wykładowca z Uniwersytetu Warszawskiego Marcin Matczak.

„Kucharz gotuje. Kelner obsługuje gości. Mają osobne kompetencje. Nie może być między nimi sporu, bo robią coś zupełnie innego. U nas kelner (Sejm) idzie do sądu, bo nie chce pozwolić kucharzowi (SN) ugotować jutro obiadu. Dlaczego? Bo kelner sam chce gotować i zastąpić kucharza” – napisał prawnik na Twitterze, a jego wpis wywołał wiele komentarzy.