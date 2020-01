Rzecznik KRS zaskakuje. "Jutro jako sędzia bym nie orzekał"

Sąd Najwyższy orzekł, że sędziowie mianowani przez „nową KRS” nie są uprawnieni do orzekania, z wyłączeniem dotychczasowych orzeczeń. Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości uchwała SN została wydana z rażącym naruszeniem prawa.

Stanowisku rządu jest jasne. "Wbrew obowiązującym przepisom ustawowym Sąd Najwyższy podjął uchwałę w postępowaniu w sprawie podważenia statusu sędziów powołanych z udziałem obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. Postępowanie to uległo zawieszeniu z mocy prawa 22 stycznia 2020 r. z chwilą wszczęcia przed Trybunałem Konstytucyjnym sporu kompetencyjnego między Sądem Najwyższym a Sejmem i Prezydentem RP. Do czasu orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny nie wolno podejmować działań w tej sprawie. Uchwała SN jest więc z mocy prawa nieważna" – czytamy w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Tymczasem rzecznik KRS zaznacza: – Można powiedzieć: "wielkie wakacje". Pasowałoby, żeby wszyscy sędziowie objęci stanowiskiem SN powinni być delegowani albo do Ministerstwa Sprawiedliwości, albo do MSZ, albo do KPRP, bo nie mogą de facto orzekać, ale mogą podejmować inne czynności. SN dokonał rozróżnienia sędziów sądów powszechnych, do czego miał pełne prawo, ale też sędziów SN, w tym Izby Dyscyplinarnej. Dokonał czegoś takiego jak temporalne wskazania, do czego w mojej ocenie jako sędziego nie miał prawa.

– Gdybym jutro był w składzie sędziowskim, przyszedłbym do sądu, podejmowałbym czynności administracyjne, natomiast jako sędzia bym nie orzekał, jeżeli miałbym respektować uchwałę SN – stwierdził sędzia Maciej Mitera w TVN24.