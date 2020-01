"Washington Post" o Polsce: Partia rządząca dąży do wyeliminowania niezawisłości sądów

Partia rządząca w Polsce dąży do wyeliminowania niezawisłości sądów i ścisłej kontroli sędziów w tym kraju – infomuje "Washington Post". Dziennikarze Laurent Pech i R. Daniel Kelemen przytaczają opinie jednego z europejskich think tanków. Ocenił on, że władza w Warszawie pracuje nad odtworzeniem "sowieckiego systemu wymiaru sprawiedliwości, w którym kontrola sądów, prokuratorów i sędziów spoczywa na rządzie i jednej partii". Dalej stwierdza się, że rząd i Sąd Najwyższy toczą ze sobą "epicką batalię".

Z tekstu wynika, że kryzys w Polsce wykroczył poza granice, z powodu tego, że PiS postawił na kurs kolizyjny z Unią Europejską. Wspólnota zaś wymaga od państw członkowskich niezależnych sądów. "To kulminacja trwającego od czterech lat sporu o wymiar sprawiedliwości w Polsce. "Washington Post" przypomina, jak po przejęciu w 2015 r. władzy Prawo i Sprawiedliwość przystąpiło de reformy, powołując się na mandat udzielony przez suwerena" – czytamy w dzienniku.

Autorzy publikacji w "Washington Post" są zdania, że polski rząd przykładałby większą wagę do opinii UE, gdyby ta zastosowała sankcje. Miałoby to być zamrożenie funduszy unijnych dla Warszawy.