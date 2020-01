Burmistrz Łeby zaatakowany przez mężczyznę z nożem

O szokującym zdarzeniu poinformował na Facebooku Komitet Wyborczy burmistrza Strzechmińskiego. Do napaści doszło w piątek wieczorem, gdy burmistrz wybrał się do supermarketu. "Osoba ta, końcówką ostrza dotknęła kilka razy klatki piersiowej Andrzeja Strzechmińskiego, po czym uciekła z miejsca zdarzenia" – czytamy we wpisie.

Wiadomo, że polityk rozpoznał mężczyznę. – Otrzymaliśmy zgłoszenie o tym zdarzeniu i znamy tożsamość sprawcy. Jest to mieszkaniec powiatu lęborskiego. Prowadzimy czynności zmierzające do jego zatrzymania. Zabezpieczyliśmy także monitoring na miejscu zdarzenia – przekazał asp. sztab. Magdalena Zielke z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku w rozmowie z Fakt24.

Dzisiaj rano burmistrz Strzechmiński zgłosił się na komisariacie, żeby złożyć zeznania w sprawie.

Radio Zet przekazało natomiast, że służby zatrzymały mężczyznę podejrzanego o napaść.

"Nadmuchany nienawiścią balon pękł"

Na facebookowym profilu czytamy, że polityk był w ostatnim czasie był atakowany przez swoich przeciwników politycznych.

"W naszej ocenie piątkowe zdarzenie powinno zmusić nas, mieszkańców Łeby do refleksji, rozważań na temat zaostrzającego się języka debaty publicznej. Nieustanne prowadzenie polityki negacji wobec Andrzeja Strzechmińskiego, posługiwanie się nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi jego działalności jako burmistrza, fałszowanie rzeczywistości związanej z podejmowanymi przez administrację miejską decyzjami, stawianie partykularnego interesu ponad interes miasta - wszystkie te zjawiska zdusiły dialog pomiędzy lokalną społecznością, a urzędem" – czytamy.

W dalszej części wpisu zaapelowano o obniżenie temperatury sporu politycznego. "Ostatecznie nadmuchany nienawiścią balon pękł, znajdując ujście w osobie, która postanowiła chwycić za nóż. Nikt o zdrowych zmysłach nie powinien mieć wątpliwości, że tego typu postawa musi zostać bezwzględnie potępiona" – podkreślono w komunikacie.

Jak informuje Fakt24, to nie pierwszy tego typu przypadek, gdy burmistrz Strzechmiński padł ofiarą agresji. "Jakiś czas temu nieznani sprawcy oblali kwasem schody do restauracji prowadzonej przez jego żonę" – czytamy na portalu.