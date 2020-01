– Bliżej mi do czasów młodości mojej mamy, a nawet babci – wyznała. – Kiedy nie było telefonów, ale za to relacje międzyludzkie były silniejsze. Kiedy miłość była piękniejsza, a mężczyzna, żeby zdobyć dziewczynę, musiał dać z siebie więcej, niż tylko lajkować jej zdjęcia i napisać wiadomość. Czasem żartuję, że mam ciało z XXI w., a duszę z innej epoki – stwierdziła w wywiadzie dla „Gali”.

Celebrytka, która istnieje tylko dzięki Instagramowi i wrzucanym tam non stop selfikom z telefonu, twierdzi, że bliżej jej do czasów bez telefonów? My jej wierzymy.