Owsiak złożył propozycję Grodzkiemu. Natychmiastowa reakcja

We wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poinformował, że podczas spotkania z Marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim zaproponował organizację okrągłego stołu w sprawie psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej. "Pan Marszałek bez zastanowienia zaoferował siebie, majestat Senatu i miejsce, czyli największą salę, która jest w Senacie, aby takie spotkanie zorganizować" – napisał Jerzy Owsiak.

W dalszej części wpisu czytamy, że biuro Marszałka Senatu poinformowało WOŚP, że spotkanie "okrągłego stołu" w tej sprawie może się odbyć już 11 marca. "Tworzymy teraz razem całą logistykę wydarzenia. Chcemy w krótkich, rzeczywistych i prawdziwych słowach ustami ekspertów zdać relację o bieżącym stanie rzeczy i przejść do rozmów jak tę sytuację naprawić. Jak to my lubimy mówić – jak najmniej bicia piany w zamian za bardzo realne działania, które my już rozpoczęliśmy, a teraz czas na poważne zmiany, te systemowe, które nie są naszą rolą, ani zadaniem" – podkreśla szef WOŚP.

"Wielkie dzięki dla biura Pana Marszałka, bo to jest ten typ pracy, który lubimy, to jest to tempo, w którym czujemy się dobrze i to jest ta nadzieja, która może na końcu zmienić tę złą, a nawet bardzo złą rzeczywistość. Czyli moi Drodzy, tak jak o tym mówiliśmy na Finale – wiatr w żagle, wszystkie ręce na pokład. 8 marca rozliczamy Finał, 11 marca 'okrągły stół' w Senacie RP" – pisze Owsiak.