Wybranowski: Polacy widzą arogancję sędziów

Od 34 do maksymalnie 306 zł jednorazowej rekompensaty będą mogli liczyć odbiorcy prądu ze względu na podwyżki cen energii w 2020 r. Prawo do rekompensat będzie przysługiwało 15 mln gospodarstw domowych. – Prąd wcale nie jest taki drogi. Te rachunki znacznie spadły. Myślę, że odbiorcy indywidualni w wielkich miastach nie odczuliby za bardzo, gdyby częściowo koszty przerzucić na nich, ale ceny prądu przemysłowego były niższe. Pamiętam rok temu, gdy premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że ceny zostaną zamrożone, to wracałem do Poznania z dwoma pracownikami Enei. W trakcie rozmowy powiedzieli, że wszystkie projekty dot. farm wiatrowych zostały zamrożone. Dlaczego? Bo pieniądze pójdą na dofinansowanie cen prądu, które powinny iść w górę. Mam wrażenie, że te dofinansowania będą kosztem inwestycji, które powinny zostać poczynione – mówił Wojciech Wybranowski.

Dziennikarz "Do Rzeczy" ocenił także, że wysoka frekwencja w wyborach nie działa już na szkodę prawicy. – Młode pokolenie idzie głosować wieczorem. PiS sobie radzi z wysoką frekwencją, o ile zmobilizuje rolników – dodał.

Wybranowski odniósł się też do decyzji prezydenta, który podpisał wczoraj tzw. ustawę dyscyplinującą sędziów. – Sędziowie są na wojnie po jednej lub drugiej stronie. Obserwując wyroki ws. dziennikarzy np. piszących krytycznie o sędziach, w sprawach, które byłyby wygrane w cuglach, są przegrane. Po decyzji prezydenta najbardziej popularnym hashtagiem w mediach społecznościowych było "Dziękujemy panie prezydencie". To pokazuje, jak podchodzi do tego młode pokolenie. Andrzej Duda uderzył w swoim emocjonalnym wystąpieniu w sprawy, które są bliskie Polakom. Polacy widzą arogancję sędziów, inne traktowanie stron np. rolnika, a burmistrza, czy urzędnika. Z drugiej strony mamy opozycję, która powtarza od lat swoją narrację – tłumaczył.