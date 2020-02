Budkę zapytano, co myśli o wpadkach Kidawy-Błońskiej. Oto jego odpowiedź

Kandydatka PO na prezydenta od kilku tygodni zalicza kolejne wpadki i potknięcia. Sprawę opisywał w najnowszym numerze "Do Rzeczy" Wojciech Wybranowski.

O tę sprawę został zapytany Borys Budka w programie Polsatu. Jego zdaniem potknięcia kandydatko PO są niczym w porównaniu do wpadek prezydenta Dudy.

– Jeżeli zrobilibyśmy ranking wpadek to prezydent Duda jest "top of the top". Myślę, że to by starczyło, by obdzielić 10 innych głów państw – stwierdził Budka.

Jego zdaniem nadchodząca kampania będzie merytoryczna. – Małgorzata Kidawa-Błońska będzie silną prezydent kontra prezydent, który jest przedłużeniem władzy z Nowogrodzkiej – stwierdził polityk.