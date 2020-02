Czarnecki: Myślę, że Suski czy Sakiewicz zagłosują na prezydenta Dudę

– Ma być tak dobrze, jak było, jak jest i jak będzie. Było bardzo dobrze. Patrzę na to z perspektywy międzynarodowej. Bardzo aktywny na arenie międzynarodowej, bardzo duże zasługi, gdy chodzi o relacje transatlantyckie. Aktywność w regionie, budowanie sojuszy regionalnych. To bardzo ważne – ocenił Czarnecki w TVN24. – Nie ma ludzi idealnych, nie ma polityków idealnych. Uważam że prezydent Andrzej Duda był, jest i ma szanse być bardzo dobrym prezydentem – podkreślał.

Czarnecki ocenił również, że prezydent Andrzej Duda może liczyć na poparcie osób, które czasem nie zgadzały się z jego działaniami.

– Myślę, że jak dojdzie co do czego, to także ci ludzie, którzy mają swoje wątpliwości, mają do tego prawo, zagłosują na prezydenta RP. Jestem przekonany, że Marek Suski zagłosuje na prezydenta Andrzeja Dudę. Myślę, że przekonał się kolejnymi miesiącami, latami prezydenta – mówił europoseł PiS. – Myślę, że wiele osób, także Tomasz Sakiewicz, którzy mówili w emocjach, może uzasadnionych, że nie zagłosują na prezydenta, jednak zagłosują – dodał.

