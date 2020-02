Liberałowie dążą do powiązania dotacji z UE z praworządnością. "To, co się dzieje w Polsce wymaga natychmiastowych działań"

Liberałowie to znacząca siła, w której dominują i nadają ton oczywiście Francuzi od prezydenta Emmanuela Macrona – mówią źródła rozgłośni. Chodzi o frakcję "Odnowić Europę", do której należą m. in. wiceszefowa KE Vera Jourova, przewodniczący PE Charles Michel.

– Nie ma chwili do stracenia, zegar tyka. To co dzieje się w Polsce wymaga natychmiastowych działań – mówi RMF FM Sophie in’t Veld, holenderska europosłanka.

To właśnie frakcja "Odnowić Europę" zainicjowała dzisiejszą debatę nt. Polski, której głównym przesłaniem ma być: "nie przestrzegasz unijnych zasad praworządności - nie licz na hojny budżet". Debata ma związek ze zbliżającym się unijnym szczytem budżetowym, który szef RE Charles Michel zwołał na 20 lutego.

– Potrzebujemy teraz jasnego mechanizmu uzależniającego wypłaty z budżetu od przestrzegania zasad praworządności – ocenił unijny polityk.