Biedroń: W moim kraju żyją ludzie, którzy są gorsi od komunistów

Europoseł Wiosny wziął udział w debacie nt. zagrożeń praworządności w naszym kraju i po raz kolejny krytykował Polskę na forum Parlamentu Europejskiego.

"Polski rząd jest gotowy doprowadzić do kolejnej katastrofy"

– Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Ziobro na skinienie Jarosława Kaczyńskiego niszczy polski system prawny. Idzie niestety na całkowite starcie z instytucjami europejskimi i własnymi obywatelami – tłumaczył Biedroń.

– Polski rząd jest gotowy doprowadzić do kolejnej katastrofy, do zamrożenia środków unijnych i doprowadzenia do powolnego polexitu. Oczywiście z jednym celem. Obrony swoich interesów partyjnych. I to jest realne zagrożenie, za które zapłacić mogą niestety zwykli obywatele. Na szczęście w Polsce nadal nie ma znaku równości pomiędzy Polakami, a partią rządzącą – mówił dalej europoseł.

– Dziś Polska to ludzie, którzy bronią demokracji i chcą żyć w praworządnym kraju, a przez szalony amok PiS, niestety nie mogą. Dlatego dzisiaj debatując o rządach prawa, musimy pamiętać o zwykłych ludziach, że przez nieudolność i szaleństwo rządu PiS, oni mogą zapłacić największą cenę. Zamrożenia środków i powolnego polexitu – dodał polityk.

Kopcińska kontra Biedroń

Do słów polityka Wiosny odniosła się europosłanka PiS Joanna Kopcińska. – Każdy kto mówi o polexicie, chce tylko i wyłącznie awantury – stwierdziła polityk.

– Jestem eurodeputowaną wybraną z Polski. Jestem Polką dumną ze swojego kraju, z narodu z przepiękną historią i przepięknymi ludźmi. Nie straszmy ludźmi polexitem. Jest on tak samo możliwy jak wyjście Niemiec czy Francji z UE – tłumaczyła Kopcińska.

– Szanowna pani posłanko. Ja też jestem dumny z Polski. Jestem dumny z kraju, który miał drugą najstarszą konstytucję na świecie. Jestem dumny z kraju, który obalał komunizm, ale wstydzę się, że w moim kraju żyją ludzie, którzy są gorsi od komunistów, bo zniszczyli mój kraj gorzej, niż zrobili to komuniści. To jest największy wstyd III RP – krzyczał do posłanki w odpowiedzi Biedroń.