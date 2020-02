Zarządza hejterskim "Sokiem z Buraka", będzie szefem w sztabie Kidawy-Błońskiej

Były europoseł Platformy Krzysztof Lisek napisał na Twitterze, że Mycielski został szefem sztabu Kidawy-Błońskiej na Belgię. „Marcin, witamy na pokładzie! Razem góry będziemy przenosić a wybory wygramy na pewno” – cieszył się polityk.

Marcin Mycielski to znany działacz Fundacji Otwarty Dialog i założyciel międzynarodowego Komitetu Obrony Demokracji, był również belgijskim korespondentem „Gazety Wyborczej”. Po tym, jak na początku stycznia doszło do głośnej awarii Facebooka i do publicznej wiadomości podano autorów postów na różnych fanpage'ach, wyszło na jaw, że zarządza on również hejterską stroną Sok z Buraka. Treści publikowane na stronie Sok z Buraka w bezpardonowy sposób atakują rząd Prawa i Sprawiedliwości i Kościół.

Jak podawała niezalezna.pl, dawniej Mycielski prowadził m.in. kampanię wyborczą Marcina Święcickiego, jeszcze za czasów Unii Wolności, a także eurodeputowanego Samoobrony Bogdana Golika, który zamieszany był w różne afery, a w 2015 został zatrzymany i tymczasowo aresztowany pod zarzutem udziału w grupie przestępczej wyłudzającej zwrot podatku VAT.