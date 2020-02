Kidawa-Błońska prezentuje plakat wyborczy. Nieprzychylne komentarze

– Stoimy na starcie najważniejszej kampanii wyborczej od 30 lat, kampanii która opisze przyszłość naszą, naszych rodzin, naszych dzieci – mówił podczas konferencji prasowej szef sztabu wyborczego Małgorzaty Kidawy-Błońskiej Bartosz Arłukowicz.

Polityk podczas spotkania z dziennikarzami zaprezentował billboard i hasło kampanii prezydenckiej kandydatki PO: "Prawdziwa Prezydent. Pewna przyszłość".

– Ta kampanii, która zdecyduje o przyszłości Polski i Europy. Stajemy do bardzo trudnego boju. Zwracam się do wszystkich Polek i Polaków, chcemy wlać w was optymizm. Rzeczy niemożliwe także udają się do zrobienia i można je zrobić – mówił Arłukowicz.

Zaprezentowany plakat nie wzbudził jednak przychylnych opinii, a wiele osób zwraca uwagę, że zdjęcie kandydatki zostało mocno wyretuszowane przez grafików.