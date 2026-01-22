"Widać, że na talerzu jest mniej". Rząd obniżył stawki żywieniowe dla pacjentów

Na początku grudnia ubiegłego roku, kiedy wybuchła ogólnopolska dyskusja nad fatalną sytuacją finansową Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia opracowało program cięć i oszczędności. Jednym z jego punktów była decyzja o nieprzedłużaniu pilotażu programu "Dobry posiłek w szpitalu", co według szacunków resortu miało przynieść 900 mln złotych.

"Powód? To program wprowadzony przez Prawo i Sprawiedliwość. Wrócił D. Tusk, wraca stara szynka i suchy chleb" – komentował na platformie X były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Mniej na żywienie pacjentów

Resort zdrowia nie ugiął się pod ciężarem krytyki i wraz z początkiem 2026 roku wygasił program. Zamiast niego w życie miał wejść systemowy standard żywienia dla wszystkich szpitali. Jak jedna wskazują dyrektorzy placówek, dotąd nie otrzymali żadnych dodatkowych pieniędzy na żywienie pacjentów.

– W grudniowych aneksach umów na 2026 rok nie zostało to uwzględnione. Nie wiemy, kiedy i jakie pieniądze do nas trafią, i czy z wyrównaniem od stycznia. Od momentu wprowadzenia pilotażu, pacjenci przestali skarżyć się na żywienie. Dziś już widać, że na talerzu jest mniej. Widzimy konieczność kontynuacji wprowadzonych standardów żywienia, ale oczekujemy wspomnianych zmian finansowych – powiedziała Marta Nowacka, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego.

Jak wskazał NFZ w odpowiedzi na pytania dziennikarzy, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przygotowała nowe wyliczenia dotyczące stawki żywieniowej dla pacjentów. Będzie ona wynosiła ok. 21 zł na osobę (23, 50 zł dla kobiet w ciąży). Dla przypomnienia, stawka w programie "Dobry posiłek w szpitalu" wynosiła 25,62 zł za osobodzień pobytu pacjenta.

– Nowa wycena świadczeń w zakresie objętym standardem żywienia będzie obowiązywała od stycznia 2026 r. Koszt posiłków będzie uwzględniony w ogólnym koszcie hospitalizacji pacjenta – dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji NFZ Paweł Florek.

