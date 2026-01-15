Szokujące dane NFZ. Coraz więcej dzieci w Polsce na antydepresantach

W ciągu 12 lat liczba pacjentów poniżej 18. roku życia, którzy realizowali recepty na refundowane antydepresanty, wzrosła aż o 455 proc. – wynika z raportu Centrum e-Zdrowia dotyczącego depresji w Polsce, opracowanego na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia z lat 2013–2024.

Coraz więcej depresji wśród młodzieży

W całej populacji wzrost jest znacznie mniejszy, choć również wyraźny – o 97 proc. W 2013 r. leki przeciwdepresyjne wykupiło 954 tys. osób, a w 2024 r. już 1 mln 884 tys. Jednak wśród nieletnich skala zmian jest najbardziej uderzająca: z 16 tys. pacjentów w 2013 r. do 88 tys. w 2024 r.

Raport pokazuje też, że coraz więcej młodych osób trafia do systemu ochrony zdrowia z rozpoznaniem depresji. W 2013 r. osoby poniżej 18. roku życia stanowiły jedynie 1,2 proc. wszystkich pacjentów korzystających ze świadczeń medycznych związanych z depresją. W 2024 r. ich udział wzrósł do 3,7 proc., co oznacza, że problem coraz częściej dotyczy właśnie dzieci i nastolatków. Rośnie również udział młodych dorosłych w wieku 18–34 lata – z 12,7 proc. w 2013 r. do 15 proc. w 2024 r.

Setki tysięcy dzieci leczących się psychiatrycznie

Jak podkreśla dr Tomasz Rowiński, psycholog i ekspert w dziedzinie zdrowia psychicznego, kryzys psychiczny w ostatnich latach szczególnie pogłębił się wśród młodzieży i młodych dorosłych, którzy najmocniej odczuli skutki pandemii, izolacji i nauki zdalnej. Według różnych szacunków od 13 do nawet 25 proc. niepełnoletnich może na pewnym etapie rozwoju potrzebować specjalistycznego wsparcia.

Skala potrzeb rośnie również w danych dotyczących świadczeń medycznych. W 2013 r. z pomocy związanej z diagnozą depresji skorzystało około 17 tys. dzieci, natomiast w 2024 r. już około 89 tys. Jednocześnie z publicznych danych wynika, że w 2024 r. w ramach opieki psychiatrycznej leczyło się w sumie 315 tys. dzieci. Ekspert zwraca uwagę, że tak gwałtowny wzrost liczby nieletnich przyjmujących leki może świadczyć o postępującej "medykalizacji" problemów zdrowia psychicznego. Jak zaznacza, liczba pacjentów w farmakoterapii rośnie szybciej niż korzystających z innych form leczenia, takich jak psychoterapia czy konsultacje psychologiczne.

