Tak wykorzystują "przesłankę psychiatryczną". Rośnie liczba aborcji

Jesienią 2020 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że tzw. aborcja eugeniczna jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Umożliwiała ona legalne przerwanie ciąży ze względu na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia dziecka nienarodzonego albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. W obecnym stanie prawnym legalnej aborcji można dokonać, gdy ciąża jest skutkiem czynu zabronionego lub gdy zagraża życiu i zdrowiu kobiety.

Po wydaniu wyroku, który wywołał falę protestów zwolenników aborcji, liczba przeprowadzonych zabiegów wyraźnie spadła. W 2019 r. wykonano 1110 aborcji, w 2020 r. – 1076, a już w 2021 r. – dziesięć razy mniej – 107, zaś w 2022 r. – 160.

Wytyczne dały aborterom furtkę

Jednak dość szybko środowiska popierające legalną aborcję zaczęły wykorzystywać wytyczne Ministerstwa Zdrowia, które oceniło, że trudna sytuacja psychiczna kobiety może być uznana za podstawę do przeprowadzenia procedury. Konieczna jest do tego opinia lekarza psychiatry. Według działaczy pro-life, tzw. przesłanka psychiatryczna stała się pretekstem do powrotu do przeprowadzania licznych aborcji także w sytuacjach, gdy w związku z ciążą nie występowało zagrożenie dla życia ciężarnej w kontekście psychicznym. W wytycznych skierowanych w 2024 roku do szpitali przez minister Izabelę Leszczynę wskazano, że podstawą aborcji może być również zagrożenie dla zdrowia psychicznego kobiety w ciąży, a "wystąpienie okoliczności wskazujących, że ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, stwierdza lekarz posiadający tytuł specjalisty w zakresie medycyny właściwej ze względu na rodzaj choroby kobiety ciężarnej".

"Rzeczpospolita" zwraca uwagę, że rośnie liczba aborcji uznawanych za legalne. "W 2024 r. w polskich szpitalach przeprowadzono 885 procedur przerwania ciąży. To dwa razy tyle, co w 2023 r., kiedy wykonano 425 takich zabiegów – to dane ze sprawozdania Rady Ministrów. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia za okres od stycznia do końca września 2025 r. wynika zaś, że placówki medyczne zaraportowały 627 terminacji ciąży" – czytamy.

