"To jest masakra, coś niebywałego". Kukiz ostro o PiS

W programie "Expres Biedrzyckiej" lider Kukiz'15 w mocnych słowach wypowiedział się o działaniach partii rządzącej. W jego ocenie, w dużej mierze mamy już do czynienia z autorytaryzmem. – Jeszcze w wersji light, ale coraz bardziej idzie w wersję hard – stwiedził.

– I skończy się jak w 1935 r. W 1926 powstała bardzo siermiężna i autorytarna konstytucja kwietniowa, a po śmierci Piłsudskiego wszystko zaczęło się sypać. Dziś także mamy kult jednostki. Gdyby prezes Kaczyński nie mógł już sprawować władzy, to państwo się sypie – powiedział Paweł Kukiz, wyrażając przy tym nadzieję, iż nie będzie kontynuatora myśli prezesa Prawa i Sprawiedliwości. – Broń panie Boże przed następcą! Nie chcę żadnego następcy, chcę demokracji! Nie chcę państwa o strukturach bolszewickich. A taką mamy w tej chwili sytuację – wskazał. Jak dodał, sturukturę bolszewicką możemy zaobserwować szczególnie w partii rządzącej.

W rozmowie z Kamilą Biedrzycką polityk nawiązał również do ujawnienia przez Centralne Biuro Antykorupcyjne materiałów ze śledztwa dotyczącego "willi w Kazimierzu Dolnym". Na stronie Biura pojawiły się pliki PDF oraz MP3.

– To jest masakra… (…) najlepiej jakby PiS się zawinął i oddał władzę. Proszę zobaczyć co się teraz dzieje w służbach, to jest coś niebywałego! Willa Kwaśniewskich! Ja jestem ostatnią osobą, która chciałaby bronić tamtej epoki, ale to jest niedopuszczalne, żeby bez wyroku sądu publikować coś, co ma przykryć własne polityczne wały. To kolejny dowód na to, że całe państwo ma sznyt bolszewicki – stwierdził Kukiz.