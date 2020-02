Nawacki: Kariera Juszczyszyna może być skończona

– Nieustannie apeluję do sędziów: nie wchodźmy w politykę, bo to jest koniec niezależności – mówi w rozmowie z tygodnikiem "Sieci" prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie i członek KRS Maciej Nawacki. W wywiadzie wyjaśnia też, dlaczego podczas niedawnego kolegium podarł uchwały olsztyńskich sędziów.

– Był to wyraz mojej dezaprobaty dla treści zaprezentowanych chwilę wcześniej przez jednego z sędziów. Wykonywałem uchwałę Izby Dyscyplinarnej SN, która zawiesiła sędziego Pawła Juszczyszyna w czynnościach. Taka uchwała, zgodnie z prawem, musi być bezwzględnie wykonana – wskazuje Nawacki. Jak podkreśla, za uważa za niewyobrażalną sytuację, w której sędzia zawieszony w czynnościach miałby zostać dopuszczony do orzekania.

– I teraz dochodzimy do tego apelu, który podarłem: było tam wezwanie mnie, bym zaniechał wdrażania uchwały SN! Czyli coś, co można odczytać jako wezwanie do popełnienia przestępstwa. Rozrywając proponowany tekst, chciałem pokazać, że są granice, których przekraczać nie wolno. Nikomu – stwierdza.

"Kariera Juszczyszyna skończona"

Nawacki został zapytany o to, czy ma żal do sędziego Juszczyszyna. Prezes SR w Olsztynie wskazał, iż "jest mu przykro", że sędzia nie posłuchał jego rad i napomnień, by "nie szedł tą drogą". W ocenie Nawackiego, sędzia Juszczyszyn jest dziś "w bardzo trudnej sytuacji".

– Obawiam się, że jego kariera jako sędziego może być już skończona – uważa Nawacki. – Nieustannie apeluję do sędziów: nie wchodźmy w politykę, bo to jest koniec niezależności – dodaje w wywiadzie dla "Sieci".