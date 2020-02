Wyborca zapytał Kidawę-Błońską, co zrobiła przez osiem lat. Niewiarygodna odpowiedź

Protest górników. Dworczyk: Trzymam kciuki, żeby konsensus został wypracowany

Dziś rano rozpoczęły się strajki ostrzegawcze górników we wszystkich kopalniach należących do Polskiej Grupy Górniczej. Manifestujący ostrzegają, że to dopiero początek. Sprawę skomentował w Polsat News Michał Dworczyk.