Kidawa do prezydenta: Ja żądam, żeby pan zawetował tę ustawę

W czwartek Sejm przegłosował rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł dla Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Wcześniej marszałek Senatu Tomasz Grodzki zaproponował, aby te pieniądze przekazać na Narodową Strategię Onkologiczną. Taka też była poprawka senatorów KO. Ustawa trafiła na biurko prezydenta Andrzeja Dudy.

Sprawa jest wykorzystywana przez opozycję do ataku na partię rządzącą. Temat podczas spotkania w Płocku poruszyła Małgorzata Kidawa-Błońska. Jak poinformowała rozmawiała w tym mieście o problemach osób chorujących na nowotwory, i które czekają na nowoczesne leczenie. – Byłam na spotkaniu z seniorami, którzy nie mogli zrozumieć, jak to się dzieje, że ich pieniądze, dwa miliardy złotych, zamiast iść na potrzeby ludzi, na to, czego Polacy oczekują, idą na telewizję publiczną – mówiła kandydatka PO na prezydenta.

Wicemarszaółek Sejmu zwróciła się do Andrzeja Dudy: – Panie prezydencie, ja żądam, żeby pan zawetował tę ustawę. Niech pan ma odwagę i powie ludziom, że są najważniejsi, że muszą być leczeni dobrymi metodami, a te pieniądze trafić powinny do tych, którzy naprawdę tego potrzebują.