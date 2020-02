Tusk: Przykra sprawa. Nie lekceważę jej...

Przykra sprawa. Nie lekceważę jej. W poniedziałek odniosę się do niej publicznie w Białymstoku – napisał Tusk, prawdopodobnie odnosząc się do dzisiejszych wydarzeń związanych z działani NIK i CBA.

Wpis Tuska to także żartobliwe nawiązanie do wypowiedzi polityka z 2014 roku, kiedy komentując pierwsze informacje o kompromitujących nagraniach rozmów ministrów napisał na Twitterze: „Przykra sprawa. Nie lekceważę jej. W poniedziałek o 15 odniosę się do niej publicznie na konferencji prasowej”.

Dzisiajszy wpis Tuska wywołał wiele komentarzy, a internauci docenili żart polityka z własnej wypowiedzi.

A co wydarzyło się dzisiaj? Rano agenci CBA weszli do warszawskiego i krakowskiego mieszkania Mariana Banasia. Przeszukali także dom jego córki. Czynności miały związek z nieprawidłowościami w oświadczeniach majątkowych prezesa NIK.

Przed południem media poinformowały tymczasem o zatrzymaniu agenta Tomasza Kaczmarka,a serwis Polsat News ustalił, że agenci CBA pojawili się w siedzibie NIK i weszli do biura Mariana Banasia.

Natomiast po południu kontrolerzy NIK rozpoczęli czynności w Prokuraturze Krajowej – podał Onet, powołując się na informacje od szefa Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK, Marka Bieńkowskiego.